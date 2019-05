Get ready for the “Biggest Wedding of the Year” in #BarfiAurLaddo! Original Sound Track: Barfi Aur Laddu Singer: Jabir Abbas and Komal Rizvi Composition: Qasim Azhar OST Director: Zeeshan Ansari Producer: Abdullah Seja OST D.O.P: Usman Malkani OST Editor: Wasay Fasi (Q-Links) Drama Director: Syed Ramish Rizvi Script Writer:Dr. Muhammad Younis Butt D.O.P: Kaleem Hussain Siddiqui Colour Grading: Zeeshan Ahmed Production: IDream Entertainment

