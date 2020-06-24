Jalan OST – Presented by Ariel – Rahat Fateh Ali Khan – Minal Khan – ARY Digital Drama

Jalan OST – Rahat Fateh Ali Khan – Minal Khan – ARY Digital

Presenting you the melodious OST of Jalan – ARY Digital | Wednesday at 8:00 PM only on ARY Digital

Singer: Rahat Fateh Ali Khan
Composer: Naveed Nashad
Lyrics: Imran Raza
D.O.P.: Waqas Ali Balle
Writer: Sidra Sehar Imran
Promotion: Belal Ghouri and Rasheed Khan
Director: Aabis Raza
Production: Fahad Mustafa & Dr. Ali Kazmi

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