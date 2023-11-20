Pakistanis Bring Their Unparalleled Meme Game After IndVsAus CWC23 Finale
Sunday evening saw Australian opener Travis Head secure victory over unbeaten India with his stellar century in the ICC World Cup 2023 (CWC23) finale. Ace batter Glenn Maxwell played the winning shot, accumulating two runs to claim the trophy.
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Special dance for you Mr Irfan ???????????? #IrfanPathan pic.twitter.com/5BLrgXAIoD
— rizwan (@rizwan63211254) November 20, 2023
2003 ????????vs????????
#CWC23Final #INDvsAUS #INDvsAUSfinal #WCFINAL #SuryakumarYadav #IrfanPathan #Panauti "Indian Crowd" #Panauti pic.twitter.com/WUCfHONoen
— Ziyan Rajpoot (@ZiyanRajpoot786) November 19, 2023
The ONLY man who can bring the World Cup back to India…#INDvsAUS #CWC23Final pic.twitter.com/71QxWhNCHZ
— Amira (@iamamiramia) November 19, 2023
Irfan Pathan celebrating graceful victory of Australia. #INDvsAUSFinal #CWC23Final #INDvsAUS #IrfanPathan pic.twitter.com/gKX6wQ6MPY
— Hamza Tariq (@_HamzaPro) November 19, 2023
Soory brother, it's called karma.????????#INDvsAUS #CWC23Final pic.twitter.com/UslfCmFbI5
— M A R Y A M???????? (@maryam_says56) November 19, 2023
Pakistani Right Now ????
Indian Crowd Congratulations India#IrfanPathan #INDvsAUS #CWC23Final #WorldcupFinal pic.twitter.com/RaEWXGqWmT
— Talha Butt (@Mr_butt97) November 19, 2023
Hello @IrfanPathan @cricketaakash @virendersehwag @harbhajan_singh this is for you guys Happy sunday and enjoy padosiyo ???? #CWC23Final #INDvsAUS #india #Australiacricket pic.twitter.com/jVWGLDd0Af
— Axeem???????? (@azeem636) November 19, 2023
Pat Cummins after reading Jay Shah's Script????????#AusvsIND #indiancrowd #irfanpathan #Worlds2023????????????????????????????????????????????????????????? #INDvsAUS #CWC23Final #siraj #Shami#CWC2023Final #BabarLaughed pic.twitter.com/vI7ARCfhCW
— Zeeshan ???????? (@Shani_7800) November 19, 2023
#CWC2023Final::-A woman working in a grocery store in Australia celebrating the victory of Australia against India.And she has a special message for Irfan Pathan.#INDvsAUS #INDvAUS #CWC2023Final #CWC23 #IrfanPathan #?????_??_????? pic.twitter.com/10JG4LHHvp
— Matin Khan (@matincantweet) November 20, 2023
Satution right now ????????#IrfanPathan#INDvsAUS #CWC23Final pic.twitter.com/OuQYbPBuf4
— Ehtisham Ejaz ???????? (@hitmayn51) November 19, 2023
Yahan tak awaaz aa rhi hai yaar????#IrfanPathan pic.twitter.com/5Zy9AyEAkd
— RJ Umar Tweets (@rjumarishaq) November 20, 2023
Mood right now in pakistan #INDvsAUS #IrfanPathan pic.twitter.com/qZ5BjtrqEm
— SABtAiN Ali (@SABtAiNAli0035) November 20, 2023
Whole Pakistan to Irfan Pathan right now ????????#Panauti#INDvsAUSfinal #IrfanPathan pic.twitter.com/q8hhKl2WKJ
— Ehtisham Ejaz ???????? (@hitmayn51) November 19, 2023
Indian fans right now ????#IrfanPathan#WorldcupFinal pic.twitter.com/2RJUIuQM5q
— Salman Tahir (@Sallu132) November 19, 2023
Pat Cummins to Ahmedabad Crowds#AusvsIND #indiancrowd #irfanpathan #Worlds2023?????? #INDvsAUS #CWC23Final #siraj #Shami pic.twitter.com/51qrzUlIOZ
— Zeeshan ???????? (@Shani_7800) November 19, 2023
Can't get any worse than this.#CWC23Final pic.twitter.com/G2hCy5aqia
— Arjun Rathore (@Arjunkaaccount) November 19, 2023
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Masters in Journalism.
An avid reader, food enthusiast, and a writer, by passion.
Currently working at ARY Digital Network as the Editor, Life & Style