Pakistanis Bring Their Unparalleled Meme Game After IndVsAus CWC23 Finale

Sunday evening saw Australian opener Travis Head secure victory over unbeaten India with his stellar century in the ICC World Cup 2023 (CWC23) finale. Ace batter Glenn Maxwell played the winning shot, accumulating two runs to claim the trophy.

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The Kangaroos defeated India by six wickets with 42 balls left in the CWC23 final showdown, securing their sixth World Cup trophy. As a result, an expected Twitter storm erupted, with Pakistanis showcasing their top-notch meme game, making references to Indian cricketers, journalists, and fans.

Let’s have a look at a few Tweets.

 

Which meme did you love the most? Have your say in the comments’ section below.

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